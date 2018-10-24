Не время для преждевременных выводов: ЦСКА официально прокомментировал инцидент в римском метро



Москва, 24 октября. ЦСКА официально прокомментировал инцидент в римском метро, в котором пострадали фанаты футбольного клуба.

Своей первостепенной задачей ЦСКА видит оказание всей возможной помощи пострадавшим, в том числе визовой поддержки, замены обратных билетов, финансовой поддержки. Для пострадавших открыта горячая линия фан-клуба, связаться с которым можно по электронной почте fanclub@pfc-cska.com и телефону 8–495–540–38–88.

В ЦСКА отметили оперативную реакцию российского посольства в Риме, которые оказывают поддержку пострадавшим. Медпомощь фанатам также оказали римские врачи.

«Что касается различных официальных комментариев о причинах произошедшего (в том числе слов о псевдоболельщиках, которые прыгали на эскалаторе), то мы считаем, что сейчас не место и не время для преждевременных выводов», — говорится заявление.

Напомним, вечером 23 октября перед матчем Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА на одной из станций метро в столице Италии произошла поломка эскалатора, в результате которой пострадали несколько десятков человек. Римские власти обвиняют в случившемся российских болельщиков, которые якобы прыгали на эскалаторе, из-за чего он не выдержал нагрузки. Еще два фаната ЦСКА попали в больницу в результате нападения тиффози итальянского клуба у стадиона. По последним данным, в результате инцидента травмы получили 16 россиян, ФАН опубликовал список пострадавших.