Приставы потребовали снять арест с денег экс-министра Улюкаева

Москва, 24 октября. Судебные приставы потребовали у суда снять арест со счетов бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого осудили за взятку. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Лиана Ахмедова.

«Приставы обратились в суд с заявлением, просят снять арест с денег Улюкаева», — рассказала Ахмедова журналистам РИА Новости.

Она подчеркнула, что заседание назначено на 31 октября.

Ранее защита экс-чиновника просила снять арест с его счетов для оплаты штрафа в 130 миллионов рублей. Однако суд отклонил ходатайство.

Алексея Улюкаева осудили на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов. Кроме того, экс-чиновнику назначили штраф в 130 миллионов рублей.

По версии следствия, Улюкаев требовал взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу министерством экономического развития положительного заключения на покупку «Роснефтью» «Башнефти».Улюкаев не признал своей вины.