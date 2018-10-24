Режим ЧС ввели в Туапсе из-за ливней, жители публикуют видео потопа
Краснодар, 24 октября. Режим ЧС ввели в Туапсе из-за подтопления, вызванного мощными ливнями, обрушившимися на Краснодарский край России. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Он рассказал, что спасатели проводят эвакуацию жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления.
«В районе введен режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. Уже размещаем людей в местах для временного пребывания», — написал Кондратьев в Twitter.
Коммунальные службы Туапсинского района переведены на круглосуточный режим работы. В социальных сетях в среду были опубликованы десятки роликов, позволяющих оценить, насколько масштабным оказался разгул стихии в Туапсе.
Туапсе заливает. pic.twitter.com/ZeBHojncgy— Туподар—Краснодар (@typodar) October 24, 2018
В Туапсе сегодня ужасная погодка. Комментарии излишни. pic.twitter.com/DBI1AjOTFM— KP.RU - Кубань (@kp_kuban) October 24, 2018