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Режим ЧС ввели в Туапсе из-за ливней, жители публикуют видео потопа

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Режим ЧС ввели в Туапсе из-за ливней, жители публикуют видео потопа

Краснодар, 24 октября. Режим ЧС ввели в Туапсе из-за подтопления, вызванного мощными ливнями, обрушившимися на Краснодарский край России. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он рассказал, что спасатели проводят эвакуацию жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления.

«В районе введен режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. Уже размещаем людей в местах для временного пребывания», — написал Кондратьев в Twitter.

Коммунальные службы Туапсинского района переведены на круглосуточный режим работы. В социальных сетях в среду были опубликованы десятки роликов, позволяющих оценить, насколько масштабным оказался разгул стихии в Туапсе.  

Автор: Федор Веснин
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