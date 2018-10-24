Родня убитого в Донбассе итальянского журналиста требует от Украины полмиллиона евро

Киев, 24 октября. Родственники убитого в Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли подали на Украину в суд с требованием заплатить компенсацию в размере 500 тысяч евро. Это следует из сопроводительных документов к проекту распоряжения кабмина.

Украинский Минюст получил разрешение от правительства страны осуществить в этом году закупку юридических услуг для участия в деле по иску семьи итальянского фотографа, сообщили «Украинские новости».

В сопроводительных документах говорится, что итальянский суд города Павия принял к рассмотрению иск семьи Рокелли против Украины 31 июля. Суд объяснил свое решение тем, что согласно Женевской конвенции о защите жертв войны Киев обязан обеспечивать безопасность гражданскому населению в зоне конфликта.

Отмечается, что дело будет рассматриваться параллельно с уголовным делом против украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству фотокорреспондента.

В то же время в документах указывается, что СБУ занимается расследованием убийства Рокелли, однако обстоятельства трагедии невозможно установить, так как осмотр места преступления был произведен спустя полгода после гибели журналиста. Кроме того, говорится в документах, медэксперт, который производил вскрытие, выехал из страны, а местонахождение материалов, которые были составлены по результатам вскрытия тела, неизвестно.

Напомним, в июне прошлого года в Италии задержали Маркива по подозрению в причастности к убийству Рокелли. Журналист и его переводчик погибли в мае 2014 года под Славянском, они попали под минометный обстрел.