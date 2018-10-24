РФ рассчитывает на подписание соглашения с Аргентиной по инфобезопасности

Москва, 24 октября. Россия и Аргентина ведут работу над межправительственным соглашением по сотрудничеству в сфере обеспечения международной информационной безопасности, его подписание может состояться во время визита президента РФ Владимира Путина в Аргентину, сообщил посол РФ в иностранном государстве Дмитрий Феоктистов.

По его словам, работа над соглашением двух стран находится на продвинутой стадии. В данный момент документ разрабатывают на аргентинской стороне, добавил дипломат.

«Мы рассчитываем, что в ходе визита президента Путина это соглашение будет подписано», — отметил Феоктистов в ходе видеоконференции между членами группы по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Национального конгресса Аргентинской Республики.

Кроме того, Аргентина, обратил внимание посол, заинтересована в реализации совместных с Россией экономических проектов.

Планируется, что российский лидер прибудет в Аргентину в конце ноября для участия в саммите «Большой двадцатки». Помимо встречи с политиками иностранного государства на полях мероприятия, глава РФ может провести переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии.

Ранее российский президент сообщил, что Россия и Италия планируют вернуться к созданию совместной инвестиционной платформы.