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Саудовский принц обсудил с Эрдоганом расследование по делу Хашукджи

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Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Эрдоганом совместные усилия по делу Хашукджи

Эр-Рияд, 24 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие совместные шаги для раскрытия деталей убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

«Сегодня состоялся разговор президента Турции с наследным принцем Саудовской Аравии по запросу саудовской стороны. Они обсудили совместные шаги в рамках всестороннего расследования убийства Хашукджи», — сообщил источник в администрации турецкого президента РИА Новости.

Напомним, саудовский журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и не вернулся 2 октября. Сообщалось, что журналист был жестоко убит, а его тело расчленили. Для того, чтобы не вызвать подозрения, сотрудник консульства переоделся в одежду Хашукджи и вышел на улицу, чтобы его зафиксировали камеры. Части тела погибшего были обнаружены в колодце на территории дипведомства.

Автор: Софья Куликова
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