Шесть россиян остаются в больнице после инцидента в римском метро

Москва, 24 октября. Шесть пострадавших россиян остаются в больнице после инцидента в римском метро, сообщили в посольстве России в Италии.

В посольстве констатировали, что на 16.00 по местному времени из больницы были выписаны 10 россиян.

«Шесть человек остаются в стационарах. Еще одного пациента осматривают врачи», — рассказали дипломаты.

Отмечается, что состояние пострадавших на станции метро «Репубблика» оценивается как стабильное. Трое из них в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести.

Сотрудники российского посольства находятся в круглосуточном контакте с родственниками пострадавших.

Ранее очевидец инцидента метро рассказал, что люди, которые оказались на станции «Репубблика» в момент аварии на эскалаторе, не сразу поняли всю серьезность ситуации.