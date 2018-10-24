Идем по следам США: в Киеве прогнозируют повторение керченской трагедии на Украине

Украинские политологи и криминалисты продолжают обсуждать массовый расстрел, который 17 октября учинил в Керчи студент четвертого курса политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков. Как заявил Федеральному агентству новостей киевский эксперт-криминалист Виктор Бояров, Украина также не застрахована от подобных инцидентов — особенно с учетом высокого социального напряжения и миллионов единиц оружия, находящегося на руках у граждан.

Напомним, Росляков привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погиб 21 человек и пострадали еще 73. Сам нападавший застрелился вскоре после расстрела однокашников. В украинских СМИ и соцсетях теперь вовсю пишут о том, как эти события повлияют и на Россию в целом, и на Крым в частности.

Надо сказать, что версии на Украине порой высказываются самые странные, если не сказать дикие. Например, несколько украинских экспертов заявили о том, что «после инцидента в Керчи в России будет закрыта тема провала политики РПЦ по поводу непредоставления автокефалии Украинской церкви».

Другие аналитики говорят, что «теперь ФСБ возьмет под полный контроль Интернет и соцсети в России». В-третьих, здесь бытует версия, что в российских СМИ устами простых людей, блогеров и «говорящих голов» запускается мнение, что «виновными в расстреле являются внешние враги РФ — США и Украина».

Поэтому, говорят провластные политологи, после Керчи и заявлений президента РФ Владимира Путина, что «во всем виновен Интернет», взрослое население РФ охотно поддержит очередное «закручивание гаек». Впрочем, такие бредовые версии разделяют отнюдь не все — все-таки трезвомыслящие люди на Украине еще остались.

О том, насколько возможно повторение на Украине жуткого инцидента, произошедшего в Керчи, Федеральному агентству новостей рассказал профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Виктор Бояров.

«Теракт в Керчи абсолютно не случаен, и его повторение на Украине более чем возможно. Ничего не поделаешь — в век Интернета наши дети свободно смотрят, где и как убивают. Многим из них в этом, к сожалению, видится некий романтизм, — с грустью констатировал Бояров. — По сути, новое поколение вырастает не только на «Бонни и Клайде», а также подвигах десятков таких же «героических» убийц. Поэтому я думаю, что Украине, скорее всего, не удастся избежать повторения керченского инцидента», — говорит эксперт-криминалист.

Он добавляет, что это процесс нерегулируемый.

«Когда-то люди удивлялись и ужасались семи трупам на День святого Валентина. Потом убийцы, решившие поразить общество своей жестокостью, начали взрывать бомбы, организовывать расстрелы в школах и так далее, — напоминает Бояров. — Причем, как правило, сначала новый вид преступлений возникает в Америке, а мы — и в России, и на Украине — в этом плане идем по следам США. Сегодня целые поколения детей воспитаны на таких героях, как Рэмбо и Рокки, которые в фильмах убивали людей десятками. Так что в основе подобных преступлений лежит целый комплекс причин».

Что касается Украины, то убийства здесь и ранее случались с пугающей регулярностью, пусть и не настолько, по словам Боярова, жестокие и бессмысленные.

«У нас в стране и раньше случались убийства с четырьмя, пятью, семью жертвами одновременно. Но тогда государство еще могло как-то регулировать этот процесс, проводить профилактику и даже предотвращать подобные преступления. Я всегда спрашиваю: какое самое массовое убийство было у нас на Украине в постсоветский период? И мне почти никто не может ответить. А это так называемое «убийство Кильзона», оно случилось тоже в Керчи в 1996-м. Тогда были убиты сразу девять человек — их расстреляли в ночном клубе. Но тогда эта история не получила массовой огласки, потому что власти боялись, что люди перестанут приезжать в этот город на отдых», — напоминает Бояров.

Но на новый уровень, по его словам, массовые убийства граждан вышли на Украине после расстрелов на Майдане и сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе.

«А война на востоке страны и вовсе сделала их [убийства] чем-то обыденным для общества», — говорит Бояров.

Он напоминает, что в украинских соцсетях многие пользователи умудрились усмотреть «чисто российскую специфику» в расстреле однокашников, устроенном Росляковым.

«Я не думаю, что такую версию нормальный человек может всерьез рассматривать, — говорит эксперт. — Да, украинские блогеры пишут всякое, выдвигают массу конспирологических версий — потому что им необходимо, чтобы их читали. С другой стороны, и российское следствие выдает информацию о причинах расстрела в колледже весьма дозированно. Оно, на мой взгляд, преследует свои цели — чтобы всплыли новые видео, какие-то новые подробности и, возможно, даже версии преступления».

«Все упирается в один вопрос: какова была мотивация преступника? Кому это было выгодно? На мой взгляд, говорить о том, что в этом хотя бы косвенно были заинтересованы власти (как пишут в украинских соцсетях), просто бессмысленно, — считает Бояров. — После Беслана, после «Норд-Оста» и других инцидентов это может говорить об отсутствии контроля в обществе. Я думаю, ни одно государство не хочет этого показывать. Мы же тоже не гордимся ни Майданом, ни Одессой, ни ежедневным убийством мирных граждан на востоке страны… Я вообще считаю, что прыгать на чужих костях — это нецивилизованно».

В целом, считает криминалист, поток возможных преступлений, подобных керченскому, обществу и государству остановить очень трудно, почти невозможно — процесс уже запущен.

«И Украина в этом плане не является исключением — ожидать таких инцидентов можно почти в каждом крупном городе. Особенно если учесть, сколько сейчас единиц огнестрельного оружия находится у украинцев на руках и какое социальное напряжение царит в обществе, — констатирует Бояров. — В конце концов, в голову никому не влезешь… Вводить регулярные наряды полицейских в школы — да, это возможно. А вот контролировать все глобальное информационное пространство — извините. В конце концов, захотел какой-нибудь очередной закомплексованный подросток сделать бомбу — пожалуйста, зашел в Интернет, изучил там какую-нибудь «Поваренную книгу анархиста». Потом сходил в магазин сельхозудобрений — набрал там селитры, других необходимых ингредиентов и собрал бомбу, чтобы реализовать свои больные амбиции».