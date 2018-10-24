Секретная служба перехватила подозрительную посылку, отправленную в Белый дом
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Вашингтон, 24 октября. Секретная служба Белого дома перехватила подозрительную посылку, которую отправили в резиденцию президента США, об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее в среду, 24 октября, неизвестный злоумышленник отправил пакет со взрывчаткой в дом Билла и Хиллари Клинтон. Еще одну бомбу отправили в офис бывшего президента США Барака Обамы.
Кроме того, посылку с взрывным устройством доставили к дому миллиардера Джорджа Сороса. Стражи порядка приняли решение взорвать ее. В полиции сообщили, что передали дело в ФБР.
Отметим, что после инцидента представители Белого дома выступили с заявлением. Он назвали посылки со взрывчаткой Клинтонам и Обаме «мерзкими актами запугивания».