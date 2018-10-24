Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 24 октября.

Туристы из Украины удивлены масштабами перемен в Крыму. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Такого никогда не было: украинских туристов удивили перемены в российском Крыму.

Строители достали на поверхность часть пролета строящегося железнодорожного Крымского моста. Пролет упал в воду в начале октября. Упавший пролет Крымского моста достали из воды.

Граждане России и Украины пытались перевезти через границу мертвую родственницу, выдавая ее за живую. Мертвую россиянку пытались провезти на Украину, выдавая за живую.

Киберкомандование США (United States Cyber Command) впервые развернуло операцию в Интернете против Российской Федерации — в частности, против новостных изданий, в том числе и Федерального агентства новостей. США развернули первую и провальную кибероперацию против российских журналистов.

Граждане РФ и Украины намеревались переправить труп своей родственницы через российско-украинскую границу, выдав ее за живую пассажирку. Об этом сообщило региональное управление пограничной службы Украины в социальной сети Facebook. В украинской новости о «задержании» мертвой россиянки появился новый поворот.

Популярная исполнительница Светлана Лобода на данный момент не отменяет свои три концерта в столичном «Крокус Сити Холл», невзирая на проблемы со здоровьем, которые вынудили ее обратиться к медикам. Представитель Лободы рассказала подробности госпитализации певицы.

Парламент Армении не поддержал выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна на пост главы правительства. Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

Сирия, 24 октября. США могут перебросить боевиков из Ат-Танфа в Дейр-эз-Зор; в Идлибе продолжается противостояние группировок; боевики обстреляли САА на севере Латакии. Сирия новости 24 октября 07.00: США могут перебросить боевиков из Ат-Танфа в Дейр-эз-Зор; в Идлибе продолжается противостояние группировок.

Бомба была обнаружена в доме Хиллари и Билла Клинтон в пригороде Нью-Йорка, сообщили источники в американских правоохранительных органах. Бомба обнаружена в доме Хиллари и Билла Клинтон — СМИ.

Целью визита Болтона был сбор информации в преддверии встречи Путина и Трампа в Париже. Разведка боем: американский эксперт объяснил, зачем Болтон приезжал в Россию.