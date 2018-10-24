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Лобода перенесла операцию на почке — СМИ

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Лобода перенесла операцию на почке — СМИ

Москва, 24 октября.  Известная украинская певица Светлана Лобода перенесла операцию на почке. По словам источника из окружения артистки, ближайшую неделю она проведет в постели. В настоящее время ее состояние стабильно.

Организаторы концертов Лободы, на которые уже продано 22 тыс. билетов, перенесли представления на другие даты. Как сообщает KP.ru, певице стало плохо на репетиции нового шоу. Во время исполнения танцевального номера она почувствовала недомогание и упала в обморок. Коллеги Лободы вызвали скорую, и женщину экстренно госпитализировали.

Отметим, что концерты должны были состояться 25,26 и 28 октября. Стоимость некоторых билетов доходила до 35 тыс. рублей. Свободные места остались только в танцевальной зоне. По словам заместителя директора по концертной деятельности Crocus City Hall Василия Никитина, все купленные билеты  останутся действительными.

Автор: Антон Соколов
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