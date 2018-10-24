Сирия, 24 октября. Около 300 человек покинули оккупированные исламистами районы Идлиба через гумкоридор у Абу-Духура. Минобороны Турции заявило о выводе тяжелого вооружения боевиков из демилитаризованной зоны. Самолет США был замечен в районе Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают ликвидацию оставшихся от боевиков боеприпасов юго-восточнее Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: вновь обстреляла подконтрольные САА территории на северо-западе Хамы.

Курды: продолжают вести бои с террористами ИГ1 в районе города Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: провела боевые вылеты над городом Абу Кемаль в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Турция: заявила о том, что практически все тяжелое вооружение боевиков было выведено из демилитаризованной зоны в Идлибе.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают проводить подрывные работы в целях ликвидации следов военного присутствия боевиков в окрестностях Дамаска. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SyriawatanNews), вслед за Восточной Гутой саперы правительственных сил уничтожают боеприпасы исламистов в районе населенного пункта Хатит Ат-Туркмен на юго-востоке от столицы. Местные активисты полагают, что сюда были вывезены все СВУ и мины боевиков с южных окраин Дамаска, зачищенных в мае.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (freerayyyan) сообщает о том, что в пригороде административного центра провинции состоялось заседание глав местных советов и инженеров с турецкими экспертами из провинции Килис. Стороны обсудили меры, которые необходимо предпринять для восстановления северо-западных районов Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, территории на севере страны входят в зону контроля протурецких вооруженных формирований, члены которых нередко ведут междоусобную борьбу за сферы влияния, а также грабят мирных жителей провинции. Все это приводит к разорению жилых домов и разрушению инфраструктуры населенных пунктов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Продолжаются боестолкновения между джихадистами «Исламского государства»1 и курдскими отрядами. По информации новостного портала Step News Agency, противники ведут бои на подступах городу Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что за время вооруженного противостояния между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и ИГИЛ1 в «Хаджинском кармане» были убиты 419 радикалов ИГ и 232 курдских бойца. Также SOHR признал гибель 48 гражданских лиц, в том числе 12 детей, в результате бомбардировок коалиционной авиации США. Однако данные сведения значительно преуменьшают масштабы преступлений США. Так, информагентство SANA News заявляло, что только во время последних боевых вылетов США в районе Ас-Сусы погибли порядка 65 мирных жителей.

Тем временем над городом Абу Кемаль были замечены истребитель-бомбардировщик F-15E коалиционной авиации, а также разведывательно-ударный беспилотник американских ВВС MQ-9 Reaper. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (oryxspioenkop). Пока неизвестно, с какой целью ВВС США проводили боевые вылеты над территориями, занимаемыми Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Идлиб

Новостной портал Arabic Sputnik News сообщает о том, что еще около 300 женщин и детей покинули подконтрольные боевикам территории провинции Идлиб благодаря работе гуманитарного коридора в районе военной базы «Абу-Духур» на юго-востоке региона. Отмечается, что беженцы получили необходимую медицинскую помощь от российских военных медиков. Тем не менее не всем удается благополучно выйти из районов, оккупированных джихадистами. Так, ряд гражданских лиц были задержаны боевиками.

Тем временем представители турецкого министерства обороны заявили, что практически все тяжелое вооружение исламистов было выведено из демилитаризованной зоны, сформированной после переговоров между президентами РФ и Турции. Об этом сообщает Twitter-канал (rudaw_arabic). Напомним, по условиям меморандума 17 сентября, боевики вместе с оружием и техникой должны были покинуть данные территории еще к 15 октября, однако лидеры группировок «Джебхат Ан-Нусра»1***, «Хурас Ад-Дин», «Джейш Аль-Изза» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» отказались придерживаться режима прекращения огня в буферной зоне. По просьбе Анкары срок для выхода исламистов был продлен.

Провинция Хама

Несмотря на заявления Минобороны Турции о том, что радикалы вооруженной оппозиции вывели военную технику из демилитаризованной зоны в Идлибе, на северо-западе Хамы не прекращаются обстрелы со стороны джихадистов. На этот раз под огнем оказался населенный пункт Джурин. Оппозиционный интернет-портал Halab Today TV передает, что части Сирийской арабской армии (САА) нанесли ответные удары по фортификационным сооружениям боевиков на окраинах деревни Ас-Сирмания. Об этом также заявляют Twitter-каналы (MasarPressNet) и (Step_Agency). Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)