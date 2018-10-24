Далеко пойдет: пострадавшему за лозунг «Слава Украине» школьнику прочат карьеру политика

Учитель английского языка школы города Здолбунов, что в Ровенской области Украины, за ухо оттащил восьмиклассника к доске и заставил его стоять лицом к стене после того, как мальчик поприветствовал его фразой «Слава Украине!». Эта история стала одной из самых обсуждаемых тем в украинских СМИ в последние дни.

Родители школьника настаивают, что их ребенок пострадал за фразу, которая стала официальным приветствием украинской армии, и обещают, что доведут историю до уголовного дела против учителя. Мать мальчика заявила, что ее прабабушки и прадедушки были высланы в Сибирь за слова «Слава Украине».

«Отчего же мой ребенок не имеет права говорить так?» — возмутилась женщина.

Преподаватель английского в свою очередь объяснил, что дело не в приветствии, а в том, что восьмиклассник шумно себя вел до этого. По мнению учителя, кому-то было нужно перевести обычный внутришкольный инцидент в идеологическую плоскость. Тем не менее его действия сейчас проверяют надзорные ведомства.

Российский политолог Михаил Синельников-Оришак считает, что пострадавший в этой истории мальчик «далеко пойдет».

«Притянуть за уши государство к своей маленькой пацаньей проблеме… Большинство мальчиков сказали бы: «Да, мне там уши надрали за то, что нельзя себя так вести». А здесь целая история родилась. До Сибири дело дошло. У мальчика очень креативная семья. Думаю, мальчик сделает политическую карьеру», — прокомментировал на телеканале «Россия 1» скандал в Ровенской области Михаил Синельников-Оришак.

При этом он напомнил, что довольно часто говорят: скоро вырастет поколение украинцев, которые будут с ненавистью относиться ко всему русскому.

«Это поколение уже выросло. Помните кадры 2014 года, когда 14-летние девочки разливали зажигательную смесь по бутылкам, которые потом бросали в Дом профсоюзов в Одессе? Тогда еще не было [нынешнего президента Украины Петра] Порошенко и такой массированной государственной агитации [против России]. Но поколение, которое искренне ненавидит и готово жечь, уже было сформировано», — заметил политолог.

Он уверен: считать, что проблема созреет позже, — ошибочное мнение.