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В конкурсе «Лидеры России» могут участвовать жители ДНР, ЛНР и Приднестровья

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В конкурсе «Лидеры России» могут участвовать жители ДНР, ЛНР и Приднестровья

Москва, 24 октября. В конкурсе «Лидеры России» могут участвовать жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Приднестровья. Этот факт в интервью Федеральному агентству новостей подтвердил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

«У нас нет никаких ограничений», — заявил он, отвечая на вопрос ФАН о возможности участия в конкурсе жителей этих территорий. 

Напомним, что конкурс «Лидеры России» в 2018 году проводится во второй раз по инициативе РАНХиГС и при поддержке администрации президента Российской Федерации. Прием заявок был открыт 10 октября и завершится 24 октября. В отличие от прошлого года, в этот раз в конкурсе могут принять участие не только россияне, но и граждане других государств. Для этого им придется сдать экзамен на свободное владение русским языком. 

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и студенты

«Нам часто писали соотечественники, которые живут не в России, которые живут в странах СНГ, в бывших странах Советского Союза, да и в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском языке, которые говорили о том, что тоже хотели бы принять участие.

И вот решением наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили», — объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Автор: Наталья Макеева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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