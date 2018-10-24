В конкурсе «Лидеры России» могут участвовать жители ДНР, ЛНР и Приднестровья

Москва, 24 октября. В конкурсе «Лидеры России» могут участвовать жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Приднестровья. Этот факт в интервью Федеральному агентству новостей подтвердил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

«У нас нет никаких ограничений», — заявил он, отвечая на вопрос ФАН о возможности участия в конкурсе жителей этих территорий.

Напомним, что конкурс «Лидеры России» в 2018 году проводится во второй раз по инициативе РАНХиГС и при поддержке администрации президента Российской Федерации. Прием заявок был открыт 10 октября и завершится 24 октября. В отличие от прошлого года, в этот раз в конкурсе могут принять участие не только россияне, но и граждане других государств. Для этого им придется сдать экзамен на свободное владение русским языком.