Ни водометов, ни газа: в полиции Рима заявили, что «жестоких битв» перед матчем ЛЧ не было

Рим, 24 октября. В полиции Рима заявили, что никаких стычек между болельщиками местной «Ромы» и московского ЦСКА накануне матча этих команд в Лиге чемпионов не было.

«Серьезных происшествий, о которых сообщалось в СМИ, зафиксировано не было», — приводит РИА Новости комментарий главы полицейского управления Рима Гвидо Марино.

Он заявил, что СМИ описали события, предшествовавшие матчу Лиги чемпионов, как городскую герилью (партизанскую войну в городских условиях. — Прим. ФАН).

«Не было зарегистрировано никаких жестоких битв, которые бы потребовали применения водометов или слезоточивого газа», — добавил начальник римской полиции.

Напомним, накануне перед матчем Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА в римском метро обрушился эскалатор — травмы в основном получили болельщики московского клуба, шестеро до сих пор находятся в больнице. В интервью Федеральному агентству новостей представитель объединения болельщиков ЦСКА рассказал, что никаких прыжков на эскалаторе, о которых сообщили римские власти, не было.

Собеседник ФАН также отметил, что Рим принял москвичей крайне недоброжелательно — фанатам пришлось передвигаться плотной группой, чтобы на них не напали тиффози «Ромы».