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Уральский застройщик похитил у дольщиков 350 млн рублей

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Уральский застройщик похитил у дольщиков 350 млн рублей

Москва, 24 октября. Глава уральской строительной компании «Лоджик Девелопмент» Захар Ивачев скрылся, прихватив с собой с 350,9 млн рублей, принадлежащих обманутым дольщикам. Он не явился в суд и был объявлен в розыск.

Застройщик оставил без жилья около 400 семей в городе Арамиль Свердловской области. Представитель инициативной группы дольщиков «Лоджик Девелопмент» рассказала, что дети обвиняемого уже неделю не появляются в школе и детсаду, а телефон его супруги выключен.

Как сообщает «Ридус», обманутые дольщики неоднократно просили арестовать Ивачева, однако в качестве меры пресечения для него была избрана подписка о невыезде. Кроме того, многие жертвы мошенничества проходят по делу как свидетели, а не как потерпевшие.

«По какой-то причине в материалах дела потерпевшими были признаны только первые приобретатели ДДУ, то есть все собственники, получившие доли по переуступке, оказались свидетелями либо вовсе исчезли из материалов уголовного дела», — говорит представитель группы дольщиков.

Автор: Катерина Михайлиди
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