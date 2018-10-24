Уральский застройщик похитил у дольщиков 350 млн рублей

Москва, 24 октября. Глава уральской строительной компании «Лоджик Девелопмент» Захар Ивачев скрылся, прихватив с собой с 350,9 млн рублей, принадлежащих обманутым дольщикам. Он не явился в суд и был объявлен в розыск.

Застройщик оставил без жилья около 400 семей в городе Арамиль Свердловской области. Представитель инициативной группы дольщиков «Лоджик Девелопмент» рассказала, что дети обвиняемого уже неделю не появляются в школе и детсаду, а телефон его супруги выключен.

Как сообщает «Ридус», обманутые дольщики неоднократно просили арестовать Ивачева, однако в качестве меры пресечения для него была избрана подписка о невыезде. Кроме того, многие жертвы мошенничества проходят по делу как свидетели, а не как потерпевшие.