Достигнута договоренность о международном признании квалификации российских инженеров

Британские горняки передали своим петербургским коллегам полномочия по аккредитации специалистов минерально-сырьевых компаний на статус «Профессиональный инженер» и «Привилегированный инженер». Он признается сегодня в 124 странах мира, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места с событий.

В среду, 24 октября, Горный университет подписал в Лондоне соглашение со старейшим и одним из наиболее авторитетных в Западной Европе объединением инженеров — Институтом материалов, минералов и горного дела (IOM3). Документ предусматривает создание представительства IOM3 на базе петербургского вуза и дает ему эксклюзивное право представлять систему профессиональной аттестации кадров Великобритании в России.

Новая структура, также как и сам лондонский институт, займется международной аккредитацией сотрудников сырьевых компаний в рамках Международного Центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Принимать экзамен у претендентов будут как британские эксперты, так и россияне, получившие право присваивать статус инженера от имени IOM3.

«Этот договор очень важен для российской экономики. Он подтверждает, что Международный Центр компетенций под эгидой ЮНЕСКО, создание которого уже ратифицировали депутаты Государственной думы и Совета Федерации РФ, начнет работу не с «нуля». Качество знаний выпускников университетов, молодых специалистов, работающих в сырьевых компаниях, здесь будет действительно оцениваться международным профессиональным экспертным сообществом. А квалификация инженеров, аттестованных в нашем Центре, будет признана во всех странах мира, что даст им серьезное преимущество на рынке труда», — отметил ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.

Он уточнил, что аккредитация сотрудников минерально-сырьевых и топливно-энергетических компаний будет проходить по восьми направлениям, среди которых «нефтегазовое дело», «энергетика», «геофизика» и ряд других. По каждому из них уже подготовлено от пяти до семи экспертов, уполномоченных британским институтом материалов, минералов и горного дела. Специалисты, сдавшие им экзамен и подтвердившие свою квалификацию, получат сертификат с указанием, что его обладатель является профессиональным инженером. Этот факт будет признан во всех странах мира.

«Мы начали сотрудничество с Горным университетом три года назад, и за короткое время достигли значительного прогресса. Подписание договора, предусматривающего создание нашей региональной организации в Петербурге, — очередной логичный шаг на пути к созданию системы, которая позволит повысить уровень знаний и компетенций инженеров во всем мире. Новая структура объединит горных инженеров для того, чтобы они могли общаться на профессиональные темы, обмениваться знаниями, развиваться и таким образом расти профессионально», — пояснил исполнительный директор Института материалов, минералов и горного дела (IOM3, Лондон) Бернард Рикинсон.

Отметим, что церемония подписания соглашения между Санкт-Петербургским Горным университетом и Институтом материалов, минералов и горного дела состоялась в рамках II Российско-Британского сырьевого Диалога, который проходит в Лондоне.