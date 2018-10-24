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Стали известны новые даты концертов госпитализированной Лободы

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Стали известны новые даты концертов госпитализированной Лободы

Москва, 24 октября. Названы новые даты концертов певицы Светланы Лободы, которая была госпитализирована во вторник во время репетиции своей новой программы Superstarshow.

Концерты, которые должны были состояться в московском Crocus City Hall 25, 26 и 28 октября, перенесены на 17, 18 и 20 января, сообщили Федеральному агентству новостей. 

Напомним, во время репетиции танцевального номера певице стало плохо, и она упала в обморок. Коллеги Лободы вызвали скорую помощь, и исполнительницу экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что Лобода перенесла операцию на почке, в настоящее время ее состояние стабильно.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
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