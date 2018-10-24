Путин наградил Орденом дружбы зарубежных деятелей культуры

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами ряд зарубежных деятелей культуры и политиков. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Госнаграду получил мэр испанского города Малага, министр революционных ВС Кубы. Почетный консул РФ на Балеарских островах получил Орден дружбы за укрепление сотрудничества между народами.

Также наград удостоились председатель совета директоров благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Детям с Любовью» Себастьян Ройч и Монтсеррат, гражданка Ирландии Дебби Диган, гендиректор ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2» и гражданин Италии Джорджио Вердучи.

За особые заслуги медалью Пушкина награжден хореограф Словацкого нацтеатра Рафаэл Авникян, актер сербского нацтеатра Милош Бикович и еще ряд деятелей культуры и политики из Великобритании, Испании и Чехии.