Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Путин наградил Орденом дружбы зарубежных деятелей культуры

58
0 Оставить комментарий

Путин наградил Орденом дружбы зарубежных деятелей культуры

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами ряд зарубежных деятелей культуры и политиков. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Госнаграду получил мэр испанского города Малага, министр революционных ВС Кубы. Почетный консул РФ на Балеарских островах получил Орден дружбы за укрепление сотрудничества между народами.

Также наград удостоились председатель совета директоров благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Детям с Любовью» Себастьян Ройч и Монтсеррат, гражданка Ирландии Дебби Диган, гендиректор ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2» и гражданин Италии Джорджио Вердучи.

За особые заслуги медалью Пушкина награжден хореограф Словацкого нацтеатра Рафаэл Авникян, актер сербского нацтеатра Милош Бикович и еще ряд деятелей культуры и политики из Великобритании, Испании и Чехии.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое