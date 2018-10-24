Слуцкий: Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году

Москва, 24 октября. Россия не намерена возвращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Россия не намерена подавать заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ в 2019 году. При этом вопрос о дальнейшем членстве России в Совете Европы остается актуальным, однако он требует тщательного обсуждения.

«Что касается членства в Совете Европы, я не говорю о том, что выход России из организации невозможен, но решение это должно быть тщательно взвешено», — сказал Слуцкий.

Он также добавил, что замораживание членства РФ в Совете Европы может сыграть на руку противникам России, так как они смогут продолжить «заниматься оголтелым шельмованием». При этом сохранять членство в организации, где обсуждаются и принимаются антироссийские резолюции, тоже не имеет смысла.

«Я считаю, что даже теперь после всех громких заявлений надо все тщательно взвесить, как бы ни было сложно», — отметил Слуцкий.

Напомним, в 2014 году российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ. В свою очередь РФ приостановила работу в ПАСЕ, а также прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы. Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако ограничения остались в силе. С 2016 года Россия перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.