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Офис CNN эвакуировали из-за «странного предмета»

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Офис CNN эвакуировали из-за «странного предмета»

Нью-Йорк, 24 октября. В здании Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположен офис CNN, обнаружен «странный предмет».

Источники в правоохранительных органов Нью-Йорка получили сообщение об обнаружении «странного предмета» в здании Time Warner Center. Отмечается, что внутри здания в частности расположен офис CNN.

Находящихся внутри людей эвакуируют. К зданию подъехали несколько автомобилей полиции.

Офис CNN эвакуировали из-за «странного предмета»

Ранее появилось сообщение о том, что бомба была обнаружена в посылке, которая была адресована Биллу и Хиллари Клинтон. Взрывное устройство обнаружили специалисты охраны, которые проверяют почту семьи. Инцидент произошел в пригороде Нью-Йорка.

Автор: Катерина Иванова
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