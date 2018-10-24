Офис CNN эвакуировали из-за «странного предмета»

Нью-Йорк, 24 октября. В здании Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположен офис CNN, обнаружен «странный предмет».

Источники в правоохранительных органов Нью-Йорка получили сообщение об обнаружении «странного предмета» в здании Time Warner Center. Отмечается, что внутри здания в частности расположен офис CNN.

Находящихся внутри людей эвакуируют. К зданию подъехали несколько автомобилей полиции.

Ранее появилось сообщение о том, что бомба была обнаружена в посылке, которая была адресована Биллу и Хиллари Клинтон. Взрывное устройство обнаружили специалисты охраны, которые проверяют почту семьи. Инцидент произошел в пригороде Нью-Йорка.