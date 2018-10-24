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Белый дом назвал «мерзкими актами запугивания» посылки со взрывчаткой Клинтон и Обаме

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Белый дом назвал «мерзкими актами запугивания» посылки со взрывчаткой Клинтон и Обаме

Вашингтон, 24 октября. Белый дом резко отреагировал на попытки отправить посылки со взрывными устройствами на адреса бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и 44-го американского президента Барака Обамы, осудив такие действия, и пообещал, что виновные понесут наказание. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Эти акты запугивания мерзкие, все, кто в них повинен, будут привлечены к ответственности», — сказала она.

Белый дом назвал «мерзкими актами запугивания» посылки со взрывчаткой Клинтон и Обаме

Напомним, в среду, 24 октября, стало известно о том, что пакет со взрывчатым веществом был направлен в имение Клинтонов в районе Чаппакуа округа Уэстчестер. Отмечалось, что посылка похожа на ту, что доставили ранее к дому американского миллиардера Джорджа Сороса.

Впоследствии послание от неизвестного адресата, которое представляло собой «подозрительного вида пакет», было обнаружено и в почте, отправленной на адрес офиса 44-го главы США Обамы. Посылку обнаружили при проверке почтовых отправлений. Взрывное устройство перехватили в Вашингтоне.

Автор: Екатерина Кухарева
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