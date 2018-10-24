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Путин и Макри встретятся в Аргентине на саммите G20

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Путин и Макри встретятся в Аргентине на саммите G20

Москва, 24 октября. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри встретятся во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Дипломат, напомнив, что Путин и Макри провели две встречи, отметил, что политический диалог между странами проходит на всех уровнях.

«Будет третья встреча [Путина и Макри] обязательно, когда состоится саммит «двадцатки» [G20]», — сообщил посол.

По его словам, ожидается, что Москва и Буэнос-Айрес подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности.

Ранее аргентинский лидер пригласил российского президента принять участие в саммите «двадцатки», который должен пройти 30 ноября – 1 декабря, и посетить Аргентину с официальным визитом.

Автор: Дарья Смолина
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