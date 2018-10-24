Назван самый эффективный способ бросить курить

Москва, 24 октября. Медики назвали самый эффективный способ избавления от курения.

По словам медиков, избавиться от пагубной привычки поможет медикаментозное воздействие, совмещенное с психотерапией. Терапия должна проводиться с правильно подобранными дозами препаратов, а также не менее трех месяцев, считают специалисты.

Заведующий московским Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Олег Кутушев в беседе с РИА Новости рассказал, что есть три основных лекарственных препарата для борьбы с табакокурением: цитизин, варениклин и препараты никотино-заместительной терапии. К последним относятся пластыри, спреи, жвачки и таблетки.

«Большинство рецидивов случается именно из-за неправильной дозировки и преждевременного отказа от лечения», — подчеркнул Кутушев.

Отметим, по статистике 75% людей, отказавшихся от табака на месяц, возвращались к пагубной привычке в течение года.