Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Назван самый эффективный способ бросить курить

60
0 Оставить комментарий

Назван самый эффективный способ бросить курить

Москва, 24 октября. Медики назвали самый эффективный способ избавления от курения.

По словам медиков, избавиться от пагубной привычки поможет медикаментозное воздействие, совмещенное с психотерапией. Терапия должна проводиться с правильно подобранными дозами препаратов, а также не менее трех месяцев, считают специалисты.

Заведующий московским Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Олег Кутушев в беседе с РИА Новости рассказал, что есть три основных лекарственных препарата для борьбы с табакокурением: цитизин, варениклин и препараты никотино-заместительной терапии. К последним относятся пластыри, спреи, жвачки и таблетки.

«Большинство рецидивов случается именно из-за неправильной дозировки и преждевременного отказа от лечения», — подчеркнул Кутушев.

Отметим, по статистике 75% людей, отказавшихся от табака на месяц, возвращались к пагубной привычке в течение года.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое