Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

В Минобороны РФ прокомментировали падение ракеты Су-24 за пределами полигона на Урале

119
0 Оставить комментарий

В Минобороны РФ прокомментировали падение ракеты Су-24 за пределами полигона на Урале

Москва, 24 октября. Бомбардировщик Су-24 во время планового полета выпустил ракету за пределами мишенного поля на Урале. Она приземлилась в нескольких километрах от населенного пункта Копытово в Челябинской области. В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали инцидент.

«В ходе выполнения плановых тренировочных полетов на авиационном полигоне в Челябинской области экипажем самолета Су-24 были произведены пуски ракет по учебным целям. Одна из ракет упала за территорией мишенного поля, в пределах границ безопасности полигона», — сообщили в ЦВО ТАСС.

В военном ведомстве отметили, что жертв и разрушений на земле удалось избежать. При падении ракеты возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Причины случившегося выясняет комиссия ЦВО и прокуратура.

Автор: Катерина Михайлиди
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое