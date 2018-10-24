В Минобороны РФ прокомментировали падение ракеты Су-24 за пределами полигона на Урале

Москва, 24 октября. Бомбардировщик Су-24 во время планового полета выпустил ракету за пределами мишенного поля на Урале. Она приземлилась в нескольких километрах от населенного пункта Копытово в Челябинской области. В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали инцидент.

«В ходе выполнения плановых тренировочных полетов на авиационном полигоне в Челябинской области экипажем самолета Су-24 были произведены пуски ракет по учебным целям. Одна из ракет упала за территорией мишенного поля, в пределах границ безопасности полигона», — сообщили в ЦВО ТАСС.

В военном ведомстве отметили, что жертв и разрушений на земле удалось избежать. При падении ракеты возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Причины случившегося выясняет комиссия ЦВО и прокуратура.