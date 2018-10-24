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ВСУ впервые перешли на тяжелую артиллерию за время «школьного перемирия» в Донбассе

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ВСУ впервые перешли на тяжелую артиллерию за время «школьного перемирия» в Донбассе

Донецк, 24 октября. Украинская армия начала использовать тяжелую артиллерию при обстрелах позиций ДНР. Это произошло впервые за все время действия так называемого «Школьного перемирия».

По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслана Якубова, украинские силовики выпустили семь 122-мм снарядов в направлении населенных пунктов Широкино и Саханка, еще шесть — в направлении Водяного и Новой Таврии. Кроме того, по информации ДНР, минометному обстрелу подверглось село Ленинское.

Напомним, что «школьное перемирие» вступило в силу 29 августа. Украинская армия почти сразу нарушило режим прекращения огня, начав обстрел неподконтрольных Киеву территорий. Однако до сегодняшнего дня обстрелы велись только из стрелкового оружия и минометов.

Автор: Антон Соколов
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