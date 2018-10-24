Россия и Италия создадут совместную инвестиционную платформу — Путин

Москва, 24 октября. Россия и Италия вернуться к созданию совместной инвестиционной платформы. Об этом на встрече с представителями итальянского бизнеса сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута еще несколько лет назад.

«Мы сегодня говорили с господином премьер-министром [Джузеппе Конте], считаем необходимым восстановить эту работу. Хотя и небольшими, скромными темпами, но главное начать», — сказал Путин.

По словам президента России, создание инвестиционной платформы поможет компаниям из Италии лучше осваиваться на российском рынке.

Напомним, во время встречи с руководителями итальянских предприятий президент Путин также отметил позитивные тенденции в товарообороте России и Италии.