Правительство Италии поддержит компании, сотрудничающие с Россией

Москва, 24 октября. Правительство Италии поддержит компании, которые будут укреплять свое сотрудничество с российскими предприятиями. Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

«Мы готовы участвовать в новых проектах развития нашего сотрудничества», — сказал Джузеппе Конте.

Он отметил, что Рим заинтересован в новых возможностях российско-итальянского сотрудничества и намерен расширять взаимодействие «в менее исхоженных направлениях»: инфраструктуре, медицине и новых технологиях.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что динамика товарооборота между Россией и Италией показывает позитивный рост. Президент России уверен, что рост товарооборота между странами сохранится и составит более 53 миллиардов долларов, как это было в 2013 году.