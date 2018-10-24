В мутной воде рыбы нет: Олейник возмущен демаршем украинского депутата из-за Крыма

Депутат Верховной рады, лидер запрещенной в РФ организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Рефат Чубаров устроил скандал на проходившем в Киеве заседании российско-украинской комиссии по рыболовству в Азовском море, сорвав его работу.

Видео инцидента уже появилось в соцсетях. На ролике видно, как Чубаров фактически закатывает истерику, требует выгнать с заседания представителя Росрыболовства Игоря Рулева за то, что тот посещал Крым после 2014 года, после того, как полуостров вошел в состав РФ.

«Здесь сидит преступник! <…> Вы разговариваете с преступником!» — не стесняясь, кричит Чубаров, требуя немедленно «прекратить это сборище».

Для того, чтобы утихомирить устроившего демарш нардепа, заседание комиссии пришлось прервать. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Хотя поведение Чубарова на первый взгляд выглядит пародийно, на самом деле ничего смешного в этом нет, с возмущением отметил в комментарии Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник.

«Ничего смешного в этом нет! — эмоционально сказал Олейник. — Чубаров же не простой человек, он народный депутат, точнее, как бы народный депутат. Но, судя по его поведению, в реальности он и его сторонники — это абсолютно неадекватные люди. Так не разговаривают и так себя не ведут!»

По словам Олейника, на заседании собрались государственные люди, которые пытаются решать важные вопросы о квотах на вылов рыбы в Азовском море.

«А когда кто-то туда приходит и начинает разводить политику, там уже нет никакой рыбы — слишком мутная становится вода. А в мутной воде рыбы нет! Но Чубарову важно только напомнить о себе. И теперь все это обсуждают — что сказал Чубаров и так далее. Это деструктивно», — подчеркнул экс-депутат Рады.

Корень зла кроется в недееспособности киевской власти, считает украинский политик.

«Если бы на Украине была власть, то таких Чубаровых на пушечный выстрел не подпустили бы к политике, потому что в глазах людей он просто унижает страну. Люди смотрят на таких как на идиотов. Если уж вы дали согласие на проведение такой конференции, то соизвольте обеспечить порядок. А то, что Чубаров туда приехал и начинает рассказывать о своих проблемах, это совершенно не к месту и не к теме», — подчеркнул Владимир Олейник.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало более 95% крымчан. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций. Однако Киев и его союзники на Западе отказываются признать российский статус Крыма.

1 Организация запрещена на территории РФ.