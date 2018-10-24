Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на пенсии | 24 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Изъятые у коррупционеров деньги предложили отдавать в Пенсионный фонд РФ Депутаты «Единой России» предложили передавать изъятые у коррупционеров деньги и средства от продажи их имущества в Пенсионный фонд России. Инициатива была одобрена Госдумой, Советом Федерации и президентом. Отмечается, что принятый закон позволит привлечь в Пенсионный фонд солидную сумму и индексировать пенсии выше уровня инфляции. По предварительным данным, закон поможет к 2024 году пополнить бюджет Пенсионного фонда на почти 2 миллиарда рублей. Однако в Счетной палате обнаружили препятствие для его исполнения — по данным ведомства, некоторые чиновники злоупотребляют служебным положением при работе с конфискатом, и иногда его утилизация происходит только на бумаге. Эта ситуацию пообещали исправить в кратчайшие сроки.

МВФ поставил Украине новое условие после повышения тарифов на газ Международный валютный фонд готов утвердить новую программу экономической помощи Украине только после повышения тарифов на отопление. Об этом говорится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций министерства финансов Украины. В документе отмечается, что МВФ готов открыть новую кредитную программу для Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с ценами на газ. Напомним, 19 октября украинское правительство приняло решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с начала ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что повышение цен на газ осуществляется в рамках требования МВФ.

Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Парламент Армении не поддержал выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна на пост главы правительства. Рассмотрение на должность премьер-министра страны состоялось на специальном заседании парламента. В ходе голосования ни один парламентарий не поддержал Пашиняна: 11 депутатов воздержались, один проголосовал против. «Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов», — сказал Пашинян.