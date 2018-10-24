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19:00 24 Октября 2018

Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на пенсии | 24 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Изъятые у коррупционеров деньги предложили отдавать в Пенсионный фонд РФ

Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на пенсии | 24 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Депутаты «Единой России» предложили передавать изъятые у коррупционеров деньги и средства от продажи их имущества в Пенсионный фонд России. Инициатива была одобрена Госдумой, Советом Федерации и президентом. Отмечается, что принятый закон позволит привлечь в Пенсионный фонд солидную сумму и индексировать пенсии выше уровня инфляции. По предварительным данным, закон поможет к 2024 году пополнить бюджет Пенсионного фонда на почти 2 миллиарда рублей. Однако в Счетной палате обнаружили препятствие для его исполнения — по данным ведомства, некоторые чиновники злоупотребляют служебным положением при работе с конфискатом, и иногда его утилизация происходит только на бумаге. Эта ситуацию пообещали исправить в кратчайшие сроки.

МВФ поставил Украине новое условие после повышения тарифов на газ

Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на пенсии | 24 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Международный валютный фонд готов утвердить новую программу экономической помощи Украине только после повышения тарифов на отопление. Об этом говорится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций министерства финансов Украины. В документе отмечается, что МВФ готов открыть новую кредитную программу для Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с ценами на газ. Напомним, 19 октября украинское правительство приняло решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с начала ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что повышение цен на газ осуществляется в рамках требования МВФ.

Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра

Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на пенсии | 24 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Парламент Армении не поддержал выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна на пост главы правительства. Рассмотрение на должность премьер-министра страны состоялось на специальном заседании парламента. В ходе голосования ни один парламентарий не поддержал Пашиняна: 11 депутатов воздержались, один проголосовал против.
«Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов», — сказал Пашинян.

Сирийские военные перехватили контрабанду артефактов в Пальмире

Изъятые у коррупционеров деньги пойдут на пенсии | 24 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирийские военные предотвратили попытку контрабанды древнейших артефактов на востоке провинции Хомс. В ходе зачистки сирийской правительственной армией района Пальмиры был обнаружен ряд исторических экспонатов, которые относятся еще к Римскому периоду. Они были украдены из древнего захоронения и готовы к контрабанде за пределы Сирийской республики. Во время обысков военные также обнаружили точные копии этих артефактов, предназначенные для нелегального вывоза в другую страну. Действия компетентных органов были полностью согласованы с работниками Департамента древности и музеев в Хомсе.