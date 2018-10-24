Самолет Москва — Душанбе экстренно сел в Оренбурге из-за смерти ребенка

Оренбург, 24 октября. Самолет, летевший по маршруту из российской столицы в Душанбе, экстренно посадили в Оренбурге из-за гибели трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

По неизвестным причинам малышу стало плохо во время перелета, в связи с чем экипаж запросил посадку ночью. Мальчик родился в Таджикистане и летел в Душанбе вместе с дядей.

На борту воздушного судна оказался медик, который поспешил реанимировать ребенка, сообщили представители авиакомпании Utair, которая является владельцем самолета. В то же время экипаж вызвал в аэропорт бригаду скорой помощи, которая, к сожалению, не успела прийти на помощь. К моменту посадки мальчик скончался.

По предварительной версии, причиной смерти могла стать болезнь внутренних органов малыша.

Ранее стало известно о другом инциденте на борту воздушного судна. Самолет, направлявшийся из Сочи в Якутск через Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Сыктывкаре. Во время полета одной из пассажирок, женщине преклонного возраста, резко стало плохо.