Сухогруз загорелся на реке Дон, есть пострадавшие

Ростов-на-Дону, 24 октября. Сухогруз «Волга — 404» загорелся на реке Дон, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в районе Ростова-на-Дону около 14.30 по московскому времени. Во время перекачки топлива произошло возгорание на сухогрузе «Волга-404». В результате инцидента пострадал моторист судна.

«Мужчину незамедлительно доставили в больницу скорой помощи № 2 Ростова-на-Дону с ожогами тела», — приводит слова источников ТАСС.

Ранее теплоход «Апельсин» с 35 пассажирами и экипажем на борту 14 октября сел на мель рядом с Николо-Перервинским монастырем на юге Москвы.