Детский омбудсмен Тюмени потребовал запретить подросткам ходить на концерты рэперов

Тюмень, 24 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов потребовал ограничить доступ несовершеннолетних на концерты рэперов T-Fest, FACE, ЛСП и групп «Порнофильмы» и «Райдо», которые пройдут в регионе в октябре-ноябре.

Степанов, ознакомившись с репертуаром исполнителей, заявил, что в текстах их песен содержится ненормативная лексика, прослеживается пренебрежение моральными и культурными ценностями, а также призывы к насилию, хулиганству.

«Прошу вас принять меры по установлению возрастного ограничения посещения вышеуказанного мероприятия «18+", а также к недопущению возможности нарушения установленного ограничения организаторами концерта», — говорится в сообщении омбудсмена.

Письмо с просьбой ограничить доступ несовершеннолетних на концерты музыкантов Степанов направил в прокуратуру, УФАС, УМВД.

Ране Тюменский родительский комитет (ТРК) выразил обеспокоенность в связи с предстоящими концертами рэперов в Тюмени. По их мнению, творчество этих коллективов не соответствует заявленным возрастным ограничениям. ТРК призвал родителей оградить детей от посещения концертов этих исполнителей, так как они «способны нанести вред психическому, психологическому и нравственному здоровью детей и подростков».