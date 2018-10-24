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Экономика

Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Италией

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Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Италией

Москва, 24 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил позитивную динамику в товарообороте РФ и Италии. Он выразил уверенность в том, что его рост сохранится и составит более 53 млрд долларов, как это было в 2013 году.

«Рассчитываем, что такая позитивная динамика сохранится и в будущем, что позволит вернуться к показателям прошлых лет», — заявил глава российского государства  на совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте встрече в Кремле с руководителями итальянских предприятий.

Российский лидер напомнил, что товарооборот России и Италии в прошлом году вырос почти на 21%. При этом с начала 2018 года рост этого показателя составил еще 15%.

Напомним, ранее Путин отметил высокий уровень политических контактов России и Италии в непростые времена.

Автор: Тимур Румянцев
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