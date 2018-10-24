Поздравляем, у вас тройня: редкие «королевские» тигрята родились в Крыму
Симферополь, 24 октября. Пара бенгальских тигров в крымском сафари-парке «Тайган» стала родителями. У Хасана и Шахерезады родились трое тигрят.
Пополнение произошло неделю назад, сообщили в пресс-службе «Тайгана».
«У пары бенгальских тигров Хасана и Шахерезады семь дней назад родилась тройня, из которой два мальчика и одна девочка», — сказали в сафари-парке в комментарии РИА Новости.
По словам представительницы «Тайгана», новорожденные чувствуют себя хорошо. Пока Шахерезада сама кормит своих тигрят.
В сафари-парке также отметили, что бенгальские тигры — редкие животные. Во всем мире насчитывается всего 130 особей этого вида. Бенгальских тигров также называют «королевскими», так как раньше они могли принадлежать только императорам.
Сафари-парк также объявил конкурс на лучшие имена для тигрят.
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