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Путин подписал указ о передаче ОАК Ростеху

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Путин подписал указ о передаче ОАК Ростеху

Москва, 24 октября. «Объединенная авиастроительная корпорация» перейдет под контроль Ростеха. Указ о передаче ОАК подписал российский президент Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, госкорпорация Ростех возьмет под контроль 92,31% акций ОАК. Отметим, что передача может быть осуществлена не позднее, чем через полтора года после подписания указа.

В июле правительство России выделило 1,32 млрд рублей «Объединенной авиастроительной корпорации» 1,32 млрд рублей дна модернизацию и техническое оснащение самолетов Ил-96-400М.

Автор: Денис Коробейников
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