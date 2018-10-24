«Легкой жизни у вас не будет»: Матвиенко раскритиковала работу Топилина

Москва, 24 октября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике главу Минтруда РФ Максима Топилина за формальный подход и неэффективность в вопросах социальной защиты.

Министр труда и социальной защиты РФ выступил на «правительственном часе» в Совете Федерации. В ходе заседания обсуждалась реализация государственной программы социальной поддержки. Матвиенко выразила недовольство ответами Топилина на многие сенаторов, отметив, что он «не эксперт» в вопросах, которые курирует.

«Я думаю, «наверное, это правильно»... Думать можно о другом, а здесь вы должны принимать решения», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что Минтруд РФ должен усилить работу с незащищенными категориями граждан. Кроме того, ведомство должно активизировать работу по решению проблем с льготами для инвалидов и бюрократией.

«К этой теме будет привлечено постоянное внимание граждан, институтов гражданского общества и Совета Федерации как палаты регионов. Я вам это обещаю — легкой жизни у вас не будет. И будем спрашивать со всем пристрастием», — сказала спикер Совфеда.

Она также добавила, что многие объекты социальной инфраструктуры в сельской местности практически ни разу не ремонтировались с момента развала СССР. Матвиенко подчеркнула, что Минтруд РФ должен принять меры для восстановления школ, домов культуры и других социальных объектов в регионах.

Ранее Топилин заявил, что заработные платы в России увеличиваются беспрецедентными темпами. По словам Топилина, за 2018 года зарплаты россиян выросли почти на 11%, передает АиФ.