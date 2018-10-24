«Вылилась боком»: водная блокада Крыма отозвалась на Украине экологической катастрофой

Симферополь, 24 октября. Водная блокада Крыма привела к обострению экологической ситуации в Херсонской области Украины. Из-за выкачивания подземных вод в Крыму в соседних украинских областях упал уровень грунтовых вод и повысился уровень солености. Об этом рассказал так называемый представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов.

По словам Гданова, крупные производства в Крыму пробурили десятки скважин и выкачали всю воду из подземного озера. Это привело к засолению почвы в Херсонской области и общему ухудшению экологической ситуации. Почвы стали непригодны для выращивания, а из-под крана и жителей региона течет соленая вода.

«Мы замечаем уже ухудшение экологической ситуации в Херсонской области, засолонение почв идет. Эту воду нельзя трогать. Этот шар воды, который идет под Крымом, это озеро, оно было неприкосновенным запасом, который очень сложно возобновляется», — заявил Гданов.

Гданов отметил, что проблемы с водой в Крыму были и раньше, но построенный Украиной Северо-Крымский канал их решил. Однако теперь канал перекрыт дамбой, а доступ воды с материка в Крым заблокирован, сообщает «ПолитПазл».

Агрессивная политика Киева привела к тому, что у крымчан не осталось других вариантов, кроме как выкачивать грунтовые воды. В итоге, нерациональные решения властей Украины ударили бумерангом по жителям приграничных регионов.

Украинский депутат Алексей Журавко ранее заявил, что водная блокада вылилась боком Киеву. Виновных нужно искать среди украинского руководства.

Напомним, власти Украины шантажом заставили херсонских аграриев построить плотину на Северо-Крымском канале, чтобы лишить Крым воды. 85% водных потребностей Крыма обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако после присоединение Крыма к России в 2014 году по итогам референдума Украина перекрыла канал.