МВД Италии хочет снять с себя ответственность: Газзаев заступился за болельщиков ЦСКА

В Государственной думе отреагировали на заявление министра внутренних дел, вице-премьера Италии Маттео Сальвини о причастности россиян к поломке в римской подземке. По его мнению, именно болельщики ЦСКА устроили аварию на эскалаторе на станции метро «Репубблика».

«Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», — рассказал Сальвини в эфире итальянской радиостанции RTL.

Накануне вечером на станции метро в Риме вышел из строя эскалатор, на котором ехали российские футбольные болельщики на матч ЦСКА с «Ромой» в рамках Лиги чемпионов. Из-за технической неисправности в подземке началась давка, пострадало 16 человек. На данный момент восемь болельщиков остаются в больницах.

Итальянское МВД лихо обвинило в произошедшем россиян, сославшись на то, что разгульное поведение фанатов «армейцев» стало причиной поломки в метро.

Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и по совместительству экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью Федеральному агентству новостей призвал власти Италии не делать скоропалительные выводы о случившемся.

«Нужно отстаивать свою правоту. Здесь болельщики ЦСКА ни в коем случае не виноваты. Винить их в том, что они прыгали на эскалаторе и вот такое произошло — что это такое вообще? Я сегодня читал: показания очевидцев говорят о том, что ничего такого не было, о чем заявляют власти Италии. Руководство МВД Италии просто хочет обвинить болельщиков и снять с себя ответственность», — пояснил собеседник агентства.

Примечательно, что итальянское издание Messaggero написало, что россияне не причастны к поломке в римском метро. По информации журналистов, транспортная компания Рима проводит внутреннюю проверку в связи с инцидентом. Судя по предварительным выводам, прыжки фанатов на эскалаторе не могли привести к трагедии, так как оборудование должно было это выдержать.

Удивляет, что компания Atac, застройщик, ответственный за возведение станций метро, два раза просила власти Рима выделить деньги на ремонт оборудования на линиях метрополитена A и B. Станция «Репубблика», где произошел инцидент, расположена как раз на ветке А. На это указал и Валерий Газзаев.

«Это не первый случай, уже до этого были инциденты и поломки, из-за которых страдали люди в Италии. Здесь не надо переносить с больной головы на здоровую. Поэтому к заявлению министра стоит отнестись с сомнением. Нужно, чтобы он обращался к коммунальным хозяйствам, они должны сначала ликвидировать эти поломки, а не валить все на болельщиков, которые ехали в метро. Важно, что люди пострадали из-за неисправности. Конечно, это в первую очередь вина коммунальных хозяйств. Почему ранее, когда случались подобные поломки, никто об этом не говорил? Это же то же самое. Надо на себя сначала посмотреть, а потом уже винить службы, которые должны были проверять и ремонтировать станции», — рассказал Газзаев корреспонденту ФАН.

К слову, это не первое ЧП, связанное с недостаточно высоким качеством итальянской инфраструктуры. В августе рядом с городом Генуя обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10. Жертвами трагедии стали 43 человека.