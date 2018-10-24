То ли пьют, то ли курят, то ли просто больные: «запрещенный» на Украине Ярмольник призвал не реагировать на Киев

Госкино Украины аннулировало лицензии фильмов с участием российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой, поскольку украинский Минкульт внес их в черный список российских деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Комментируя это известие Федеральному агентству новостей, Леонид Ярмольник заявил, что на Украине делают, что хотят, при этом никаких поводов для того, чтобы объявить его или Ирину Алферову угрозой украинской безопасности, не было.

«Я ничего не говорил, не был там на гастролях. Более того, я даже в Крыму не был. Меня просили туда приехать, но я не смог из-за расписания. Почему они так себя ведут, зачем им это надо, я понятия не имею», — сказал артист.

Он напомнил, что несколько лет находился в базе «Миротворца», а 22 октября стало известно, что Минкульт Украины внес его в «черный список» российских деятелей культуры.

«Такое ощущение, что они то ли пьют, то ли курят, то ли просто больные. Я всех прошу не обращать внимания на них. Своими идиотскими списками и заявлениями они пытаются вызвать ответную реакцию. Но я думаю, что в этой ситуации лучше вообще не вступать в диалог и не реагировать. Говорить с дураками — себе дороже. Да и о чем с ними говорить?» — сказал Леонид Ярмольник.

При этом он сравнил аннулирование Украиной лицензий на прокат фильмов с его участием с запретом дышать.