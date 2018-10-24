Обама вслед за Клинтон получил посылку со взрывным устройством

Вашингтон, 24 октября. Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама получил посылку, внутри которой было обнаружено взрывное устройство.

Послание от неизвестного адресата, которое представляло собой «подозрительного вида пакет», было обнаружено в почте, отправленной на адрес офиса 44-го главы США, передает CNN. Посылку обнаружили при проверке почтовых отправлений. Взрывное устройство перехватили в Вашингтоне утром среды, 24 октября.

По данным правоохранительных органов, взрывное устройство похоже на те, что ранее нашли в почте, отправленной в офис экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также к дому американского миллиардера Джорджа Сороса. Один из пакетов был направлен в имение Клинтонов в районе Чаппакуа округа Уэстчестер.

Обстоятельства произошедшего уточняются, полиция ищет авторов посланий американским политическим деятелям.