Полиция Таиланда ужесточит меры по борьбе с нелегальными туристами

Москва, 24 октября. Иммиграционная полиция Таиланда ужесточила правила проверки туристов на предмет легальности нахождения в королевстве. Полицейские будут проводить ежедневные рейды и выявлять нелегалов.

Стражи порядка смогут останавливать иностранных граждан в ресторанах, торговых домах и дискотеках для проверки документов. Если иностранец не сможет предъявить оригинал паспорта, то он будет задержан до получения личного документа. При этом водительские права или другие документы не будут иметь силу.

Как сообщает «АиФ», правила вступят в силу до конца ноября. Туристические компании считают, что ужесточение не снизит поток отдыхающих в страну. В компаниях отмечают, что полицейские действуют вежливо и обходительно с иностранцами.