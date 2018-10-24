«Даже когда спишь, думаешь»: Каррера рассказал о стрессе тренера «Спартака»

Москва, 24 октября. Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет отдохнуть после ухода с должности наставника красно-белых.

Каррера дал прощальную пресс-конференцию, на которой журналисты поинтересовались у него о планах на дальнейшую работу. Они отметили, что в ближайшее время может освободиться пост тренера тульского «Арсенала».

Экс-наставник «Спартака» отметил, что планирует отдохнуть. 7 и 8 ноября он проведет в Москве, а затем отправится в отпуск.

«Работа тренера — это стресс, — признался он. — Даже когда спишь, вечно думаешь, анализируешь, невозможно заснуть. Хочу сейчас отдохнуть от этого».

Каррера добавил, что после отдыха будет готов вернуться к работе и не исключил, что это может быть российский клуб.