Каррера поставил точку в сетевом конфликте дочерей с Глушаковым

Москва, 24 октября. Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера на последней пресс-конференции в России поддержал своих дочерей, заступившихся за отца в ходе сетевой перепалки с футболистом «Спартака» Денисом Глушаковым.

Полузащитник опубликовал в социальной сети пост с благодарностью Каррере, который многим болельщикам красно-белых, а также старшей дочери Карреры показался странным. Ранее итальянский тренер отстранил Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от основы «Спартака».

«Они же защищали отца, это нормально. И это же все вообще, скорее, шутка, разве нет?» — отреагировал Каррера на вопрос журналиста.

Массимо о комментарии дочерей в ответ на пост Глушакова: они защищали отца, это нормально. И там все это как шутка, разве нет?

Массимо о Федуне: он поверил в меня и я могу только спасибо сказать и каждый раз при встрече буду это повторять. — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) October 24, 2018

Итальянский тренер также рассказал, что отстранение Глушакова и Ещенко от основы вообще не было связано с историей с лайками, которые те поставили под постом с критикой Карреры.

«Дело в других вещах, которые я знаю, которые читал, слышал и видел. Много-много вещей. Поскольку это не те вещи, поскольку я не являюсь змеей, я все это унесу с собой», — сказал Каррера на пресс-конференции.

Напомним, пока болельщики «Спартака» все еще не могут поверить в увольнение Карреры, СМИ активно сватают в «Спартак» тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова. Владелец красно-белых Леонуд Федун в среду отказался ответить на вопрос о переговорах со специалистом.