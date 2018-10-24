Стало известно о сроках переноса концертов Лободы после госпитализации певицы

Москва, 24 октября. Певица Светлана Лобода накануне была госпитализирована во время репетиции своей новой программы Superstarshow. Концерты запланированы на 25, 26 и 28 октября.

Все билеты — несмотря на внушительные цены, доходящие до 35 000 рублей, — уже выкуплены. Свободные места остались только в танцевальной зоне. При этом заместитель директора по концертной деятельности Crocus City Hall Василий Никитин в интервью Федеральному агентству новостей заявил о переносе ближайших выступлений артистки из-за ее госпитализации.

«Будет перенос в любом случае. Предположительно на январь», — рассказал собеседник ФАН.

Василий Никитин также добавил, что все приобретенные билеты будут действительны, независимо от того, когда произойдет концерт. Точной информации на сайте концертного зала пока не появилось.

Отметим, что оставшиеся свободные билеты (танцпол) на планировавшийся 25 октября концерт по-прежнему можно приобрести на сайте Crocus City Hall. В официальном аккаунте певицы в соцсети Instagram поклонники выражают недовольство по поводу отсутствия информации о предстоящих выступлениях, отмечая что некоторые из зрителей собираются приехать из других городов, а концерты Лободы переносятся уже не в первый раз.

«Хотел идти. Сервер продажи билетов заблокирован, но информации об отмене или переносе концертов нет... И здесь никакой информации... Была лучшего мнения о команде ЛО, совсем не думают, что люди едут, летят на концерт из других городов!» — написал один из комментаторов.

Впрочем, большинство пользователей под афишей о предстоящих концертах желают певице здоровья и ставят хештег #светланавыздоравливайте.