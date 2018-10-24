Сирия: протурецкие боевики атаковали американских военных у Манбиджа — о чем хотел напомнить Эрдоган

К западу от города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо произошло столкновение между боевиками протурецких сил и американскими военнослужащими, передает портал Kurdistan 24. Инициаторами короткого боя стали союзные Анкаре радикалы, открывшие огонь по американским патрульным. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

О данном инциденте курдскому информагентству рассказал полковник армии Соединенных Штатов Шон Райан. Он подтвердил, что силы западной коалиции, действительно, принимали участие в перестрелке с некими вооруженными бандгруппами около поселения Аль-Багуз. По словам американского военного, существуют вполне аргументированные подозрения, что обстрел начали формирования, пользующиеся поддержкой Турции. Сами курды, впрочем, не сомневаются, что других вариантов в данном случае быть не может.

В данном районе как раз пролегает линия соприкосновения между силами курдов и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), а также других группировок, связанных с Анкарой. Напомним, что в начале июня этого года Турция и Соединенные Штаты договорились о выходе курдских Отрядов народной самообороны (YPG) из Манбиджа, однако последние до сих пор там. Более того, они, согласно местным источникам, роют оборонительные рвы вокруг города.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган еще в начале осени в негативном ключе высказывался о достигнутых с американцами договоренностях, которые до сих пор не получили практической реализации. Означает ли, что данным обстрелом Анкара хотела «напомнить» США о соглашениях? Или же Турция не решилась бы на подобный шаг, и данный удар является инициативой подконтрольных ей боевиков?

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что данной атаки не могло бы случиться без ведома Эрдогана. Этими действиями он еще раз — уже более настойчиво — сообщил американцам о своих амбициях контролировать эти территории, подчеркнул эксперт в интервью ФАН.

«Протурецкие боевики уже открыто пытаются ограничить влияние западной коалиции во главе с США на этом направлении. Конечно же, военнослужащие регулярной армии Турции в такой ситуации не будут вступать в бой. Анкара намеренно использует своих местных наемников, чтобы в случае крайней эскалации отношений с Вашингтоном иметь возможность откреститься от этих радикалов и сказать, мол, мы здесь ни при чем», — пояснил наш собеседник.

Примечательно, что Соединенные Штаты и Турция являются союзниками по блоку НАТО. Тот факт, что сирийский конфликт настолько рассорил их, говорит о том, что борьба между иностранными силами за контроль над территориями САР в не подконтрольных Дамаску областях обострилась до предела.

«На северо-востоке Сирии вовсю идет скрытая война за ресурсы и территории. Внешние игроки и их союзники фактически устроили раздел влияния в тех районах, куда не успела добраться Сирийская арабская армия (САА). То есть американцы теперь противостоят не только правительственным войскам САР и жителям республики, а также имитируют борьбу с ИГИЛ1 (запрещено в РФ), но и воюют со своими бывшими союзниками, прежде всего — с Турцией», — заметил эксперт.

Это обстоятельство наряду с другими дестабилизирующими факторами существенно подрывает ситуацию в регионе, которая, несмотря на все соглашения, остается крайне напряженной. Безусловно, наилучшим выходом было бы передать все эти оккупированные районы в ведение центрального правительства арабской республики, подчеркнул собеседник ФАН.

«В Манбидже и других таких районах, несмотря на заявления Запада, никакого мира нет. На самом деле там только больше обостряется борьба между внешними участниками. Установления мира на этих территориях можно добиться только путем вывода всех незаконных группировок и всех нелегитимно находящихся в САР иностранных войск. Я верю, что именно к этому Дамаск с помощью России в конечном счете все-таки и придет», — закончил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.