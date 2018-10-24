Жена уволенного из «Спартака» Карреры не смогла сдержать слез на пресс-конференции

Москва, 24 октября. Супруга бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры не смогла сдержать слез на пресс-конференции, организованной в связи с его отставкой. Пинуччиа Каррера расплакалась в тот момент, когда ее муж благодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, что в понедельник руководство московского клуба решило прекратить сотрудничество с итальянским специалистом из-за низких показателей его подопечных. По словам представителей совета директоров «Спартака», ни одна задача, поставленная перед Каррерой, так и не была выполнена.

Ранее сообщалось, что место наставника красно-белых может достаться главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову. Впрочем, сами игроки «Спартака» сомневаются, что Черчесов согласится на эти условия.

Каррера возглавлял клуб с лета 2016 года. По его руководством спартаковцы впервые за 16 лет смогли завоевать титул чемпиона России и выиграть Суперкубок России.