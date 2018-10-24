Universal Pictures снимет фильм про Джона Леннона и Йоко Оно

Лос-Анджелес, 24 октября. Кинокомпания Universal Pictures ведет переговоры для получения прав на экранизацию романа лидера британской группы The Beatles Джона Леннона и японской художницы и певицы Йоко Оно. Одним из продюсеров ленты может стать сама Йоко Оно.

Как пишет портал Deadline Hollywood, режиссером картины станет Марк Валле, известный по экранизации «Далласский клуб покупателей» и сериалу «Большая маленькая ложь».

Сценаристом фильма, название которого пока не разглашается, стал Энтони МакКартен. Ранее он уже работал над биографическими картинами: ему принадлежат сценарии «Вселенной Стивена Хокинга» и «Богемской рапсодии».

«Мы все большие фанаты The Beatles, это исполнение мечты. Больше всего в сценарии нам нравится его абсолютная честность», — сказал продюсер Нэйтан Росс.

Он отметил, что если раньше при создании биографических картин семьи героев фильма влияли на сценарий, то в случае с Энтони МакКартеном это невозможно.