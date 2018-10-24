Каррера подвел итоги своей работы в «Спартаке»

Москва, 24 октября. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги своей работы в московском клубе. Итальянский специалист провел пресс-конференцию в среду, 24 октября.

«Итог своей работы в «Спартаке» считаю положительным. Всего в одном очке от второго места, я был готов работать», — заявил он.

Бывший наставник «Спартака» поблагодарил председателя совета директоров футбольного клуба Леонида Федуна, вице-президента красно-белых Наиля Измайлова.

«Моя первая благодарность — к Федуну, он поверил в меня как тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь, что я тренировал «Спартак», буду всегда благодарен господину Федуну», — признался Каррера.

Каррера также поблагодарил футболистов, которые, по его словам, способствовали его профессиональному росту. Не обошел стороной итальянец и болельщиков красно-белых. Он был восхищен фанатами, которые знают, чего хотят от клуба — видеть команду, которая делает все для победы.

«Спасибо «Фратрии» за поддержку, баннеры, перфомансы. Спасибо всем болельщикам в других городах», — добавил он.

Напомним, в понедельник стало известно, что Каррера покидает пост главного тренера «Спартака». Такое решение было принято советом директоров футбольного клуба. По информации пресс-службы красно-белых, ни одна из поставленных перед Каррера задач не была выполнена.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что московский «Спартак» после отставки итальянского специалиста определился с кандидатами на пост главного тренера.