В Севастополе построят «каменные джунгли» в районе Балаклавского шоссе

Севастополь, 24 октября. «Судебный квартал» планируется построить в районе 5-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе. В концепцию развития данной территории входит строительство школы на 90 мест, детского сада на 70 мест, паркинга, рынка, торгового кластера, зданий судов, офисов для адвокатов, центр судебных экспертиз, жилья для судей и гостиницы на 300 номеров и паркингом.

Концепция предполагает строительство жилого квартала с четырьмя группами многоэтажек. Однако эксперты раскритиковали проект, поскольку им не понравилась идея полностью застроить территорию жилыми домами.

«Застройщики предлагают на месте рынка на 5-м километре построить каменные джунгли — стену 9-этажных жилых домов. Я выступил против этого. Людям кроме жилья нужно и жилое пространство: парковки, детские площадки, озеленение, скверы. Но они ничего этого не предлагают», — заявил ForPost член архитектурно-художественного совета Валерий Дорошко.

Глава Союза строителей Севастополя Александр Лившиц считает необходимым в первую очередь решить транспортный вопрос, построив двухъярусную развязку, которая будет соответствовать планам развития района на следующие 50 лет. Также необходимо построить школу на 1500 мест и детский сад, считает эксперт.